Homem é preso em flagrante após anunciar assalto na 307 Sul

Um homem foi preso em flagrante, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na terça-feira (9/9), por volta das 22h, após anunciar um assalto a uma farmácia, na 307 Sul.



O suspeito, que possui ficha criminal extensa, tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi perseguido a pé e detido pela equipe. Ele estava com porções de droga e um canivete. Após a prisão, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia.

O homem tem uma passagem registrada em 2022, no Posto da Torre, quando policiais militares o encontraram com uma arma branca. Ele teria avançado em direção a uma policial para tomar a arma dela.



Além desse episódio, o histórico do suspeito inclui tentativa de homicídio com uso de faca, roubo a transeunte e furto em residência.

