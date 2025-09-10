InícioCidades DF
Homem é preso em flagrante após anunciar assalto na 307 Sul

Suspeito apresenta ficha criminal extensa, incluindo tentativa de homicídio e ameaça com faca a uma policial

A Polícia Militar apreendeu drogas e o canivete que o suspeito portava - (crédito: Divulgação: PMDF)
Um homem foi preso em flagrante, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na terça-feira (9/9), por volta das 22h, após anunciar um assalto a uma farmácia, na 307 Sul

O suspeito, que possui ficha criminal extensa, tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi perseguido a pé e detido pela equipe. Ele estava com porções de droga e um canivete. Após a prisão, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia.

O homem tem uma passagem registrada em 2022, no Posto da Torre, quando policiais militares o encontraram com uma arma branca. Ele teria avançado em direção a uma policial para tomar a arma dela.

Além desse episódio, o histórico do suspeito inclui tentativa de homicídio com uso de faca, roubo a transeunte e furto em residência.

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 10/09/2025 15:51
