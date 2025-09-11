InícioCidades DF
Pais denunciam agressão entre alunos de colégio no Guará

Em carta à direção, responsáveis relatam emboscada e pedem medidas mais rígidas; escola afirma que caso ocorreu fora do ambiente escolar e já está sendo tratado com as famílias e órgãos competentes

violência escolar 1107 cidades - (crédito: Caio Gomez)
violência escolar 1107 cidades - (crédito: Caio Gomez)

Pais de estudantes do Colégio Rogacionista do Guará II, no Distrito Federal, manifestaram preocupação após um episódio de violência envolvendo alunos da instituição. Em um documento enviado à direção, eles relatam que dois estudantes mascarados emboscaram e agrediram um colega, que chegou a desmaiar após ser imobilizado com uma chave de braço.

Segundo a carta, os jovens teriam utilizado de golpes físicos que chegaram ao ponto de deixar o outro colega inconsciente. "Não se trata de um incidente isolado ou 'irrelevante'. É de conhecimento de outros pais e alunos que os mesmos agressores já haviam feito ameaças a colegas dentro do colégio. Esse histórico de intimidação, somado à gravidade da emboscada, revela um risco iminente à integridade física e emocional dos demais estudantes", ressaltam os pais.

Na carta, os pais ressaltam o cenário de tragédias que ocorrem em ambientes escolares. “Temos acompanhado na mídia nacional inúmeros casos de violência em ambiente escolar, alguns culminando em tragédias irreparáveis. Em várias situações, investigações apontaram que pequenos conflitos, inicialmente ignorados ou subestimados pelas instituições, evoluíram para agressões severas, até mesmo assassinatos. Essa realidade impõe às escolas uma responsabilidade redobrada: agir de forma preventiva, firme e imediata”, apontaram os pais na reclamação encaminhada à diretora do colégio.

Diante do cenário, os pais pedem medidas firmes da instituição, como acompanhamento psicológico obrigatório para os agressores, sanções disciplinares mais severas e reforço da segurança no entorno da escola. 

 A direção do Colégio Rogacionista, por sua vez, confirmou que, de fato, houve uma briga fora do ambiente escolar, após o horário de aulas. “Já está encaminhada a solução junto às famílias e órgãos competentes, seguindo o regimento escolar. Todos os envolvidos já foram identificados e suas famílias envolvidas na solução do problema”, afirmaram em nota.

Confira o comunicado divulgado nas redes sociais do Colégio na última terça-feira (9/9).

 

