InícioCidades DF
Segurança

Revólver e explosivo desativado são encontrados em armário alugado no SIA

Dentro de um cofre localizado em uma empresa de autoarmazenamento, os PMs encontraram um revólver calibre .38 e um artefato explosivo desativado

Materiais foram apreendidos - (crédito: PMDF/Divulgação)
Materiais foram apreendidos - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares foram acionados, na tarde desta quinta-feira (11/9), para uma ocorrência no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), durante a operação Petardo. Dentro de um cofre localizado em uma empresa de autoarmazenamento, os PMs encontraram um revólver calibre .38 e um artefato explosivo desativado.

De acordo com a corporação, o material foi descoberto pelo proprietário do estabelecimento. O empresário explicou que, seguindo o protocolo da empresa, armários com aluguel em atraso são abertos após autorização judicial. Ao destravar o compartimento, ele se deparou com os objetos suspeitos e acionou imediatamente a PM.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados e isolaram a área. Após a inspeção, identificaram que o artefato estava inativo. O responsável pelos objetos apresentou-se à delegacia para prestar esclarecimentos.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/09/2025 17:44
x