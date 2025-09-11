Revólver e explosivo desativado são encontrados em armário alugado no SIA

Policiais militares foram acionados, na tarde desta quinta-feira (11/9), para uma ocorrência no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), durante a operação Petardo. Dentro de um cofre localizado em uma empresa de autoarmazenamento, os PMs encontraram um revólver calibre .38 e um artefato explosivo desativado.

De acordo com a corporação, o material foi descoberto pelo proprietário do estabelecimento. O empresário explicou que, seguindo o protocolo da empresa, armários com aluguel em atraso são abertos após autorização judicial. Ao destravar o compartimento, ele se deparou com os objetos suspeitos e acionou imediatamente a PM.

Os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados e isolaram a área. Após a inspeção, identificaram que o artefato estava inativo. O responsável pelos objetos apresentou-se à delegacia para prestar esclarecimentos.