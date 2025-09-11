Quatro jovens são presos por vender drogas em praça de Ceilândia

Os quatro presos responderão por tráfico de drogas, crime cuja pena pode variar de 5 a 15 anos de prisão - (crédito: Divulgação/PCDF)

Quatro traficantes — com idades entre 18 e 26 anos — foram presos em flagrante, suspeitos de tráfico de drogas em uma praça da QNM 4/6, em Ceilândia Norte. O espaço público, segundo as investigações da 15ª Delegacia de Polícia, responsável pela região, vinha sendo usado como ponto estratégico para a venda de entorpecentes.

As prisões foram realizadas na tarde de quarta-feira (10/9), mas os investigadores já monitoravam a movimentação no local. De acordo com a polícia, os criminosos escondiam drogas nos trilhos de um muro e em áreas próximas, realizando as negociações diretamente na praça e em esquinas da região. O fluxo de usuários era constante, o que chamou a atenção dos agentes.

Durante a ação, os policiais flagraram a chegada de um Fiat Uno verde, cujo motorista recebeu drogas de um dos suspeitos. O veículo foi acompanhado e abordado, e os dois ocupantes, de 33 e 53 anos, foram detidos com porções de maconha e cocaína. Eles admitiram ser usuários e foram liberados após prestar depoimento.

No mesmo período, outro traficante foi visto negociando com um motociclista. Ao perceber a aproximação policial, tentou fugir e descartou uma porção de haxixe, mas acabou preso. Com apoio da Seção de Operações com Cães (SOC), os agentes localizaram vários esconderijos com porções de maconha e cocaína embaladas para a venda.

Segundo a PCDF, os quatro presos responderão por tráfico de drogas, crime cuja pena pode variar de 5 a 15 anos de prisão. O caso ainda tem agravante, que o comércio ilícito ocorria em praça pública, o que permite aumento de pena de até dois terços.

