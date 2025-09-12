Último envolvido no esquartejamento de Thalita Berquó é preso no DF

O último envolvido no assassinato de Thalita Marques Berquó Ramos, 36 anos, foi capturado, nesta sexta-feira (12/9), pela Polícia Civil do DF. A vítima foi brutalmente assassinada a facadas e pedradas. Depois, teve o corpo esquartejado e partes jogadas na Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia Ambiental de Saneamento do DF (Caesb), na Avenida das Nações.

O suspeito, de 18 anos, foi preso pelas equipes da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) a partir das investigações conduzidas pela 1ª DP (Asa Sul). Além dele, estão detidos um adolescente e João Paulo Teixeira da Silva, 36.

Localização e investigação

A cabeça e as pernas de Thalita foram localizadas por um funcionário terceirizado da Caesb, em 14 e 15 de janeiro, respectivamente. O trabalhador era encarregado pela limpeza do local e executava o serviço três vezes ao dia. Os membros estavam em um tanque onde são escoados resíduos de esgoto provenientes do Guará, Núcleo Bandeirante, área central de Brasília e parte do Riacho Fundo.

A identificação da vítima só ocorreu quase um mês depois, em 13 de fevereiro, após a família registrar o desaparecimento de Thalita.

A polícia concluiu que a mulher foi morta em 13 de janeiro, uma segunda-feira. No fim de semana anterior, em 11 e 12 de janeiro, ela esteve em uma festa com amigos. No dia 13, embarcou em um carro de transporte por aplicativo, com destino à QE 46 do Guará 2, próximo ao Edifício Valentina, distante poucos metros do Parque Ezequias, onde se encontraria com um colega. Essa foi a última informação do paradeiro de Thalita.

O delegado-chefe da 1ª DP, Antônio Dimitrov, explicou à época que a polícia usou técnicas avançadas para traçar a rota feita pela vítima. De acordo com o investigador, da QE 46 Thalita se dirigiu a um local próximo de invasão para comprar entorpecentes. “Ela foi atraída até o parque e, lá, pagou a droga, dando o celular em troca. Logo em seguida, a vítima pediu o aparelho de volta e isso gerou um desentendimento entre ela e os autores”, esclareceu.

O homem e os dois adolescentes teriam dado várias facadas em Thalita e batido no rosto dela com uma pedra. Depois, a esquartejaram. A polícia chegou à localização do tronco após o adolescente levar as equipes à cova, em 17 de março. O corpo estava envolto por um cobertor. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam mais de seis horas na escavação. Os braços da vítima não foram encontrados e os suspeitos não souberam responder sobre a localização dos membros.

Com a prisão do terceiro envolvido, a Polícia Civil encerra o caso. O Correio apurou que o menor apreendido já recebeu condenação de três anos. O maior aguarda audiência.