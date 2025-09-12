Duas pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas em Ceilândia

Na manhã desta segunda-feira (12/9), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, por meio da 15ª Delegacia de Polícia, a Operação Obscurus, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na QNM 19, em Ceilândia, para desarticular um grupo criminoso responsável por comercialização de drogas na região.

Nos endereços alvos da operação, foram apreendidas porções de drogas prontas para distribuição.

Duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, uma mulher de 19 anos e um homem de 24 anos. Um terceiro investigado, de 20 anos, não foi localizado no momento do cumprimento do mandado, mas será indiciado por tráfico de drogas e permanece sendo procurado pela polícia. O crime prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão.

Durante as investigações, que duraram dois meses, a equipe policial constatou que os criminosos mantinham um esquema estruturado de tráfico de entorpecentes, utilizando câmeras de vigilância, olheiros e até mesmo a quebra proposital da iluminação pública da quadra para dificultar a vigilância policial.

A operação recebeu o nome Obscurus, que significa "escuro" em latim, em referência à quebra proposital das luzes dos postes da quadra, utilizada pelos envolvidos para dificultar a atuação de forças de segurança durante a noite.

