InícioCidades DF
CRIME

Duas pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas em Ceilândia

Os envolvidos foram encaminhados para a 15ª Delegacia da polícia, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão

Materiais apreendidos pela Polícia Civil em Operação Obscurus - (crédito: Divulgação: PCDF)
Materiais apreendidos pela Polícia Civil em Operação Obscurus - (crédito: Divulgação: PCDF)

Na manhã desta segunda-feira (12/9), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, por meio da 15ª Delegacia de Polícia, a Operação Obscurus, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na QNM 19, em Ceilândia, para desarticular um grupo criminoso responsável por comercialização de drogas na região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Nos endereços alvos da operação, foram apreendidas porções de drogas prontas para distribuição. 

Duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, uma mulher de 19 anos e um homem de 24 anos. Um terceiro investigado, de 20 anos, não foi localizado no momento do cumprimento do mandado, mas será indiciado por tráfico de drogas e permanece sendo procurado pela polícia. O crime prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão.

Durante as investigações, que duraram dois meses, a equipe policial constatou que os criminosos mantinham um esquema estruturado de tráfico de entorpecentes, utilizando câmeras de vigilância, olheiros e até mesmo a quebra proposital da iluminação pública da quadra para dificultar a vigilância policial.

A operação recebeu o nome Obscurus, que significa "escuro" em latim, em referência à quebra proposital das luzes dos postes da quadra, utilizada pelos envolvidos para dificultar a atuação de forças de segurança durante a noite.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

 

Saiba Mais

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 12/09/2025 11:21
x