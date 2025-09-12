Grupo criminoso especializado na venda de drogas sintéticas é preso no DF

A Polícia Civil do DF, por meio da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), cumpriu nove mandados de busca e seis de prisão contra integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas sintéticas de alto valor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O grupo vinha sendo investigado desde março e, mês passado, a polícia já havia apreendido mais de 10 mil comprimidos de ecstasy, 1 kg de cristais de MDMA, 6 kg de skunk, além de cogumelos, lança-perfume, balanças de precisão e duas armas de fogo.

Na ação desta quinta-feira (11/9), policiais encontraram novamente grandes porções de entorpecentes em imóveis usados pelos criminosos. Foram presos cinco homens e uma mulher, já recolhidos ao cárcere. A investigação do núcleo central será concluída nos próximos dias.