Concessionária fantasma era base para golpe milionário de motos no DF

Quatro homens foram presos pelos policiais militares do 9º Batalhão da PMDF (Gama) por aplicar um golpe milionário com a falsa venda de motos. Os suspeitos se passavam por funcionários de uma concessionária e anunciavam vendas em sites e nas redes sociais.

O golpe era tão elaborado que eles chegaram a usar, como fachada, um hortifruti. Eles decoravam o espaço como concessionária e usavam até uniformes e crachás. Tudo isso para gravar vídeos de propaganda e repassar aos clientes sem causar desconfiança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a PM, o golpe funcionava da seguinte forte: pelos sites ou redes sociais, o quarteto anunciava as motocicletas — principalmente da marca Honda — a valores abaixo do mercado. Muitas das vítimas residem em outros estados e eram induzidas a pagar um sinal de cerca de R$ 1 mil para garantir a suposta compra. Após o depósito, os golpistas desapareciam ou adiavam a entrega da moto. Quando pressionados, exigiam ainda uma falsa “multa por quebra de contrato” para devolver o dinheiro.

Os quatro presos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigações, apurando o envolvimento de outros suspeitos e identificando novas vítimas.

