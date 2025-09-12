Do Sul, quadrilha viaja a Brasília e aplica golpe da loteria em idosas

Quatro criminosos integrantes de uma quadrilha especializada na aplicação de golpes contra idosos foram presos em uma operação conjunta entre a 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e a 6ª DP (Paranoá), nesta sexta-feira (12/9).

No total, a polícia identificou ao menos quatro vítimas, todas mulheres idosas e moradoras de regiões de alto poder aquisitivo do DF. Com a promessa de falsos prêmios de loteria, as mulheres eram ludibriadas e acabavam entregando altos valores em espécie ou faziam transferências bancárias aos golpistas.

Há casos em que criminosos chegaram, inclusive, a acompanhar as vítimas até agências bancárias e residências para consumar as fraudes. A suspeita é de que a quadrilha, oriunda da região Sul do país, atue em todo o Brasil.

Durante a operação, foram apreendidas quantias expressivas em dinheiro, inclusive moeda estrangeira, além de entorpecentes. As apurações seguem para identificar novas vítimas e desmantelar a rede criminosa.