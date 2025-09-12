Açougue sem alvará vendia carnes furtadas e impróprias para consumo

Homem foi preso e teve a preventiva decretada - (crédito: PCGO/Divulgação)

Policiais do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Luziânia, com apoio da Polícia Técnico-Científica, prenderam em flagrante um homem de 43 anos, dono de uma casa de carnes no Jardim Ingá.

O comerciante é investigado por receptação qualificada e por crime contra as relações de consumo, após a descoberta de que vendia carne imprópria ao consumo e de origem ilícita no estabelecimento.

As diligências começaram depois que uma empresa denunciou o furto de uma carga de carne bovina. Parte do material foi localizado no açougue, sem nota fiscal. No local, os policiais encontraram peças armazenadas em condições precárias, com carnes no chão da câmara fria, equipamentos enferrujados e risco de queda das carcaças.

Segundo a investigação, o estabelecimento operava sem alvará desde janeiro de 2025 e vendia carnes por valores abaixo do mercado, o que reforça indícios de receptação e concorrência desleal. O prejuízo para a empresa vítima do furto é estimado em R$ 150 mil.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça.