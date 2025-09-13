InícioCidades DF
ACIDENTE

Motociclista morre após bater em poste na ponte do Bragueto

Vítima tinha 31 anos não resistiu mesmo após cerca de 30 minutos de manobras de reanimação. Polícias Militar e Civil foram acionadas para apoio

A vítima de 31 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um poste - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um homem de 31 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um poste na altura da ponte do Bragueto, sentido Sobradinho, na tarde deste sábado (13/9). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima já estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe chegou. Após cerca de 30 minutos de tentativas, o condutor não resistiu e teve o óbito declarado no local.

Para iniciar o atendimento, as equipes isolaram parcialmente uma das vias e aplicaram manobras de reanimação cardiopulmonar seguindo o protocolo de trauma. 

A ocorrência foi atendida às 14h09, com a mobilização de quatro viaturas de socorro e uma equipe de resgate avançado do CBMDF. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para apoio na ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

 

postado em 13/09/2025 18:45
