Motociclista morre após bater em poste na ponte do Bragueto

A vítima de 31 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um poste - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 31 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um poste na altura da ponte do Bragueto, sentido Sobradinho, na tarde deste sábado (13/9). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima já estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe chegou. Após cerca de 30 minutos de tentativas, o condutor não resistiu e teve o óbito declarado no local.

Para iniciar o atendimento, as equipes isolaram parcialmente uma das vias e aplicaram manobras de reanimação cardiopulmonar seguindo o protocolo de trauma.

A ocorrência foi atendida às 14h09, com a mobilização de quatro viaturas de socorro e uma equipe de resgate avançado do CBMDF. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para apoio na ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.