ACIDENTE

Homem morre após carro bater em árvore no Riacho Fundo 2

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado (13/9), na QS 01. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região

Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem, ainda não identificado, morreu após o carro em que estava colidir contra uma árvore no canteiro central da QS 01, no Riacho Fundo 2, durante a madrugada deste sábado (13/9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o veículo tinha outros quatro ocupantes, todos homens adultos. Eles estavam conscientes e orientados, mas sofreram escoriações nos braços, mãos, pernas e rosto. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais regionais de Taguatinga, Santa Maria e Ceilândia.

A Polícia Militar (PMDF) isolou a área e a perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada para investigar as causas do acidente.

