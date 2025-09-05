Governo propõe reajuste de 24,32% a policiais civis do Distrito Federal

O governo federal apresentou, nesta sexta-feira (5/9), uma proposta de reajuste salarial de 24,32% aos policiais civis do Distrito Federal. O anúncio foi feito durante ato em frente ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios, que reuniu cerca de mil servidores da categoria. Na última quarta-feira (3/9), agentes da corporação votaram, por unanimidade, contra a proposta de 18,8% apresentada pelo governo.

Leia também: Saúde e Educação têm orçamento comprometido com reajuste para polícias do DF



A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), acompanhada da senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) e dos deputados federais Rafael Prudente (MDB-DF) e Erika Kokay (PT-DF), levou a proposta diretamente aos policiais mobilizados.

De acordo com o presidente do Sinpol-DF, Enoque Venancio de Freitas, o reajuste representa um avanço em relação à primeira oferta do governo, mas ainda não alcança aquilo que a categoria esperava. Os agentes pedem equiparação salarial à Polícia Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A proposta será discutida em uma nova assembleia, que ainda será convocada.

