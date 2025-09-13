Adolescente vítima de estupro e cárcere privado é resgatada no Sol Nascente

Após ser estuprada e mantida em cárcere privado por sete dias, uma adolescente de 16 anos foi resgatada no Sol Nascente na tarde deste sábado (13/9). A jovem foi encontrada por policiais militares do 10º Batalhão na Chácara Tangará da Serra, VC 311, Sol Nascente. Três pessoas foram presas.

A Polícia Militar (PMDF) chegou até o local após a mãe da adolescente denunciar o desaparecimento da filha. Ao verificar o histórico de mensagens no celular apresentado pela mãe, os policiais constataram indícios de que a adolescente havia sido levada por uma mulher de 18 anos para uma suposta festa em uma chácara da região.

Após diligências com moradores, os militares localizaram o imóvel. No local, encontraram um homem de 64 anos, que se identificou como juiz de paz e conciliação. Além dele, uma mulher de 18 anos e um homem de 19 também estavam presentes e foram presos. O jovem de 19 anos seria sobrinho do homem de 64.

Segundo a vítima, o mais novo teria abusado dela no dia anterior. Com os autores foram apreendidas três armas de fogo — rifles e espingardas — além de 16 munições calibre 9mm e uma munição calibre .38.