CÁRCERE

Adolescente vítima de estupro e cárcere privado é resgatada no Sol Nascente

Jovem teria sido atraída para uma suposta festa no local, onde ficou mantida por sete dias. Responsáveis foram presos

Chácara no Sol Nascente onde adolescente era mantida em cativeiro - (crédito: PMDF)
Chácara no Sol Nascente onde adolescente era mantida em cativeiro - (crédito: PMDF)

Após ser estuprada e mantida em cárcere privado por sete dias, uma adolescente de 16 anos foi resgatada no Sol Nascente na tarde deste sábado (13/9). A jovem foi encontrada por policiais militares do 10º Batalhão na Chácara Tangará da Serra, VC 311, Sol Nascente. Três pessoas foram presas.

A Polícia Militar (PMDF) chegou até o local após a mãe da adolescente denunciar o desaparecimento da filha. Ao verificar o histórico de mensagens no celular apresentado pela mãe, os policiais constataram indícios de que a adolescente havia sido levada por uma mulher de 18 anos para uma suposta festa em uma chácara da região.

Após diligências com moradores, os militares localizaram o imóvel. No local, encontraram um homem de 64 anos, que se identificou como juiz de paz e conciliação. Além dele, uma mulher de 18 anos e um homem de 19 também estavam presentes e foram presos. O jovem de 19 anos seria sobrinho do homem de 64. 

Segundo a vítima, o mais novo teria abusado dela no dia anterior. Com os autores foram apreendidas três armas de fogo — rifles e espingardas — além de 16 munições calibre 9mm e uma munição calibre .38.

 

13/09/2025 21:04
