INCÊNDIO FLORESTAL

Incêndio no Lago Oeste ameaça casas e devasta área de Cerrado

Chamas começaram na manhã deste domingo (14/9) em Sobradinho; 18 militares atuam no combate, mas área destruída ainda não foi estimada

Incêndio no Lago Oeste ameaça casas e devasta vegetação do Cerrado - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação do Lago Oeste, em Sobradinho, na manhã deste domingo (14/9). O fogo começou por volta das 6h, na altura da Rua 11/12 – Travessa 7, e rapidamente se espalhou pelo Cerrado da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), quatro viaturas foram deslocadas inicialmente para a ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com diversos focos de incêndio já em avanço.

A operação contou com viaturas do tipo ABTFs, abastecidas com água, e ARFs, com materiais específicos de combate a incêndio. No total, 18 militares participaram da ação, utilizando abafadores, sopradores e bombas costais.

Além de conter as chamas na área de mata, os bombeiros atuaram para eliminar focos próximos a residências, evitando que o fogo se aproximasse das casas. Eliane Vieira, 59, é moradora da região e viu sua casa ser ameaçada pelo fogo. "Eu moro aqui há pouco mais de um ano e foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Foi assustador, fiquei com muito medo de pegar fogo na minha casa", contou.

Até o momento, não foi possível estimar a área total queimada, mas os bombeiros seguem em campo trabalhando na extinção completa dos focos e no resfriamento da região.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 14/09/2025 13:55
