Temperatura no DF pode chegar a 33°C neste domingo

Ainda não há previsão de chuva para a capital do país - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

No Distrito Federal, o clima seco e o calor continuam sem dar trégua aos brasilienses. Para este domingo (14/9), a temperatura mínima deve ficar em 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda não há previsão de chuva para a capital do país.

A umidade relativa do ar deve variar de 15% a 45%. Brasília, inclusive, está em alerta amarelo, em razão da baixa umidade que assola a capital federal. Assim, diante do clima seco presente na cidade, algumas recomendações são necessárias, pensando, justamente, no cuidado com a saúde.



De acordo com o Inmet, manter a hidratação, evitar atividades físicas intensas sob o sol forte e não atear fogo em terrenos, já que os riscos de incêndios estão elevados, estão entre as principais dicas.



Recomendações

Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;

Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;

Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;

Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;

Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;

Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular