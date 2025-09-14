InícioCidades DF
PREVISÃO DO TEMPO

Temperatura no DF pode chegar a 33°C neste domingo

Diante do calor e clima seco, Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que a população se mantenha hidratada e evite realizar atividades físicas sob o sol forte

Ainda não há previsão de chuva para a capital do país - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
No Distrito Federal, o clima seco e o calor continuam sem dar trégua aos brasilienses. Para este domingo (14/9), a temperatura mínima deve ficar em 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda não há previsão de chuva para a capital do país. 

A umidade relativa do ar deve variar de 15% a 45%. Brasília, inclusive, está em alerta amarelo, em razão da baixa umidade que assola a capital federal. Assim, diante do clima seco presente na cidade, algumas recomendações são necessárias, pensando, justamente, no cuidado com a saúde. 

De acordo com o Inmet, manter a hidratação, evitar atividades físicas intensas sob o sol forte e não atear fogo em terrenos, já que os riscos de incêndios estão elevados, estão entre as principais dicas. 

Recomendações

  • Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;

  • Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;

  • Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;

  • Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;

  • Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;

  • Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados.

Por Eduardo Fernandes
postado em 14/09/2025 10:59
