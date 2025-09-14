Adolescente resgatada de cárcere pediu ajuda à mãe antes de ser achada pela PM

A adolescente de 16 anos resgatada após uma semana em cárcere privado no Sol Nascente conseguiu pedir ajuda à mãe antes de ser encontrada pela Polícia Militar, no último sábado (13/9). De acordo com a família, a jovem mandou mensagens relatando que queria deixar a chácara, onde havia consumo de drogas, mas não tinha como sair sozinha.

“Ela disse que queria ir embora, que estava com medo. Eu corri para a delegacia e expliquei a situação. A polícia me orientou e continuamos em contato até que conseguiram localizá-la”, contou a mãe, que descreveu os dias como de “angústia e desespero”.

A adolescente havia saído escondida de casa após um aniversário em família e, segundo a mãe, foi atraída para a falsa festa com a promessa de transporte pago por pix. Durante os dias em que esteve desaparecida, mensagens foram enviadas do celular dela, mas a mãe acredita que nem sempre era a filha quem escrevia.

O resgate ocorreu no sábado, quando policiais do 10º Batalhão localizaram a adolescente na Chácara Tangará da Serra, VC 311. Três pessoas foram presas: um homem de 64 anos, que se apresentou como juiz de paz, uma jovem de 18 anos e um rapaz de 19, sobrinho do mais velho. Rifles, espingardas e munições também foram apreendidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A família agora aguarda os exames periciais que devem indicar se houve abuso sexual. “O importante é que está viva e comigo”, afirmou a mãe.