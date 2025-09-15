Casal é preso com armas e munições escondidas em carro na BR-060, no Recanto das Emas

Casal foi preso com armas e munições escondidas em um compartimento secreto no painel de um carro - (crédito: PRF/Divulgação)

Um casal que transportava armas e munições escondidas em um compartimento secreto no painel de um carro, na BR-060, no Recanto das Emas, foi preso neste fim de semana pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação foi resultado de troca de informações entre a PRF e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O veículo, um Fiat Uno, foi parado em um ponto de bloqueio da PRF. Durante a fiscalização, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levantou suspeita dos agentes. Na vistoria detalhada, os policiais localizaram o compartimento oculto que escondia o arsenal.

Foram apreendidos uma pistola Glock G25, calibre .380, com seletor de rajada; dois carregadores de calibre .380; um carregador alongado para 30 munições de calibre 9mm; dois revólveres Taurus calibre .357; 14 munições calibre .380; além de um coldre velado e um suporte para carregamento de pistola 9mm.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado, junto com as armas, munições, celulares e o veículo, à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.

