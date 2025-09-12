InícioCidades DF
PCDF desarticula esquema de R$ 121 mi em loteamento irregular no Sol Nascente

A ação contou com mais de 100 servidores e teve apoio da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, Neoenergia e DF Legal

Operação ocorreu nesta sexta-feira (12/9) - (crédito: PCDF/Divulgação)
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia, deflagrou, nesta sexta-feira (12/9), a operação Tolerância Zero. A ação contou com mais de 100 servidores e teve apoio da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, Neoenergia e DF Legal. O objetivo foi coibir o parcelamento irregular do solo e a degradação ambiental em área de preservação permanente (APP).

As investigações apontaram que uma organização criminosa havia se apropriado de uma área de 48 mil metros quadrados da antiga Fazenda Guariroba — hoje incorporada ao patrimônio da Terracap. O espaço foi loteado de forma ilegal para dar origem a um condomínio, dividido em cerca de 2,7 mil lotes, de 150 metros quadrados cada. Os terrenos eram comercializados por R$ 45 mil, o que poderia gerar um lucro estimado em R$ 121 milhões para o grupo criminoso.

Durante a operação, foram apreendidos postes de iluminação e cerca de 1,5 mil metros de fios de cabeamento de energia trifásico, avaliados em mais de R$ 100 mil.

Segundo a PCDF, caso o esquema não tivesse sido interrompido, centenas de famílias poderiam ser lesadas financeiramente, ao adquirir lotes que não tinham chance de regularização.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/09/2025 20:15
