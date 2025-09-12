PCDF desarticula esquema de R$ 121 mi em loteamento irregular no Sol Nascente

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia, deflagrou, nesta sexta-feira (12/9), a operação Tolerância Zero. A ação contou com mais de 100 servidores e teve apoio da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, Neoenergia e DF Legal. O objetivo foi coibir o parcelamento irregular do solo e a degradação ambiental em área de preservação permanente (APP).

As investigações apontaram que uma organização criminosa havia se apropriado de uma área de 48 mil metros quadrados da antiga Fazenda Guariroba — hoje incorporada ao patrimônio da Terracap. O espaço foi loteado de forma ilegal para dar origem a um condomínio, dividido em cerca de 2,7 mil lotes, de 150 metros quadrados cada. Os terrenos eram comercializados por R$ 45 mil, o que poderia gerar um lucro estimado em R$ 121 milhões para o grupo criminoso.

Durante a operação, foram apreendidos postes de iluminação e cerca de 1,5 mil metros de fios de cabeamento de energia trifásico, avaliados em mais de R$ 100 mil.

Segundo a PCDF, caso o esquema não tivesse sido interrompido, centenas de famílias poderiam ser lesadas financeiramente, ao adquirir lotes que não tinham chance de regularização.