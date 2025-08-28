PRF garante chegada de paciente ao hospital a tempo de fazer transplante

A família, que vinha de carro pela BR-060, encontrou um congestionamento considerável no trajeto entre Goiânia e Brasília devido a um tombamento na pista - (crédito: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) garantiu que uma paciente conseguisse realizar um transplante de fígado nesta quinta-feira (28), no Distrito Federal. O episódio ocorreu pela manhã, quando a família ficou presa em um congestionamento na rodovia entre Goiânia e Brasília (BR-060), colocando em risco o horário da cirurgia, marcada para as 9h no Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF.

Ao ser informada da situação, a Central da PRF acionou uma equipe para dar apoio imediato. Os agentes localizaram o veículo em que a paciente estava, a cerca de 60 quilômetros do hospital, e embarcaram a mulher, acompanhada da filha, na viatura oficial.

Com a escolta, o trajeto que levaria mais de uma hora devido ao trânsito foi percorrido em apenas 25 minutos. Graças à agilidade da ação, a paciente chegou ao hospital às 8h45, a tempo de ser preparada para a cirurgia.

