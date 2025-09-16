Sob forte comoção, amigos e parentes se despedem do cantor Gaelzin

O corpo do cantor Brenno Passos, conhecido artisticamente como Gaelzin, foi enterrado na tarde desta terça-feira (16/9) no Cemitério de sobradinho. O artista de 30 anos morreu após ser atropelado na BR-60, em Samambaia, no último domingo (14/9).

Ao Correio, amigos relataram que Gaelzin possuía uma alma única. "Ele era uma pessoa muito especial, brincava com todo mundo", afirmou gaúcho, um dos amigos.

Dani Ribeiro trabalhou em diversos projetos com Gael. Com mais de dez anos de convivência, a palavra que Dani usou para definir Gaelzin foi "alegria". Segundo ele, não importava o problema que desse, Gaelzin sempre encarava com alegria. "Ele chegava iluminado. Sempre vinha alegrando todo o ambiente", contou.

Nidhi era amiga e companheira de trabalho de Gaelzin. Em meio a lágrimas, ela disse que vai lembrar dele através da música. “Eu vou sempre lembrar dele, a voz dele vai ecoar no meu peito a cada segundo”, afirmou.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veia artística



Simone Ouríques e Edênia Roma foram professoras de Gaelzin na infância. Elas comentam que o rapaz sempre se destacava nas atividades artísticas do colégio. “Ele se identificava muito com a arte. Toda atividade que a gente fazia, ele queria ficar à frente e comandar. Era um menino muito especial”, afirmou Simone. “Ele era muito feliz, transbordava alegria. O que posso falar é que ele era muito autêntico. Todas as pessoas gostavam de ficar perto dele, ele nunca fez uma inimizade”, acrescentou Edênia.

Durante a despedida, balões e flores foram distribuídos em homenagem ao cantor. No momento do enterro, os balões foram soltos, enfeitando a partida do jovem.

