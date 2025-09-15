Cantor Gaelzin morre atropelado na BR-060, em Goiás

As equipes de socorro iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas, apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O cantor Brenno Passos, de 30 anos, conhecido artisticamente como Gaelzin, morreu, após ser atropelado na BR-060, nas proximidades do restaurante comunitário Rorizão, em Santo Antônio do Descoberto (GO). A morte do artista causou grande comoção entre amigos, familiares e seguidores nas redes sociais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o chamado para atendimento foi registrado às 19h09 desse domingo (15/9). Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima já inconsciente, caída no chão, sem documentos de identificação. As equipes iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas, apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo envolvido no atropelamento é um GM Classic Life, de cor prata, conduzido por uma mulher de 30 anos, que não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área e aguardou a chegada da Polícia Civil, que deve investigar a dinâmica do acidente, ainda desconhecida.

Testemunhas relataram ao Correio que Gaelzin estava acompanhado de seu companheiro no momento do acidente. O parceiro não se feriu e foi o responsável por acionar imediatamente o socorro. Nas redes sociais, o luto e as homenagens tomaram conta dos perfis de amigos e fãs.

Um dos relatos mais emocionantes foi o de Saulo Galeno, companheiro de Brenno, que declarou: "Infelizmente, venho com muita dor e tristeza dizer que ele nos deixou. Eu fiquei do seu lado até o último segundo, eu segurei sua mão e te pedi tanto pra não me deixar".

Amigo de longa data, Caio, que conheceu Brenno ainda na adolescência, lembrou da trajetória do cantor: "Ele é filho de pastores, começou cantando na igreja e sempre batalhou pra viver da música. Estava num projeto para lançar EPs, batalhava muito. Era uma pessoa com presença marcante e carismática".

O velório de Brenno está marcado para esta terça-feira (16/9), das 14h às 16h, com sepultamento às 16h30, no Cemitério de Sobradinho.