Bandeira da Sociedade Esportiva do Gama é hasteada na OAB

A Subseção da OAB do Gama promoveu, nesta terça-feira (16/9), um ato simbólico em homenagem aos 50 anos da Sociedade Esportiva do Gama e aos 65 anos da cidade. A bandeira do clube foi hasteada na sede da instituição e ficará de maneira permanente no local, como marco de valorização do esporte, da advocacia e da comunidade gamense.

Para a presidente da Subseção, Fabrina Gandra, a iniciativa vai além da celebração esportiva. "Esse é um caminho para aproximar a advocacia do esporte e da comunidade. O evento representa união, saúde física e mental, lazer e cultura. Queremos enaltecer os eventos da sociedade, para aproximar o público da OAB, e mostrar também esse lado humano da advocacia, que está cada vez mais engajada", destacou.

O presidente da Sociedade Esportiva do Gama, Wendel Lopes, ressaltou a simbologia do ato. "É um evento importante, que marca a agenda comemorativa dos 50 anos do clube. O Gama se confunde com a própria cidade e o time representa nacionalmente a comunidade, a ponto de ser reconhecido como identidade local. A parceria com a OAB mostra nossa força conjunta e consolida uma união de sucesso", afirmou.

Segundo Fabrina, a OAB é a Casa da Advocacia, mas também busca estar inserida nas ações sociais e culturais da cidade. "Temos dezenas de advogados que são moradores e torcedores do Gama e é motivo de orgulho ver a instituição mais forte do que nunca, unida à comunidade em torno do esporte", concluiu.