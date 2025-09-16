InícioCidades DF
investigação

Polícia desarticula grupo especializado em roubo e adulteração de veículos

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga, Estrutural, Cidade Ocidental (GO) e Anápolis (GO). Duas pessoas foram presas

Pelo menos 10 pessoas estão envolvidas no grupo que roubava e adulterava veículos - (crédito: Divulgação/PCDF)
Pelo menos 10 pessoas estão envolvidas no grupo que roubava e adulterava veículos - (crédito: Divulgação/PCDF)

Na manhã desta terça-feira (16/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a Operação Xingu para desarticular uma organização criminosa voltada à subtração, adulteração, ocultação e comercialização interestadual de veículos automotores. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga, Estrutural, Cidade Ocidental (GO) e Anápolis (GO).

Ao menos 10 pessoas estão envolvidas no crime. Destas, duas pessoas foram presas em flagrante por adulteração de veículo e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito — em que foram localizadas uma pistola 9mm e uma carabina calibre 22. A operação ocorreu por intermédio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI). 

Entre os itens apreendidos, estão: motocicletas com queixa de roubo/furto, diversas peças de origem suspeita, um veículo com sinais identificadores adulterados e aparelhos celulares. As investigações apontaram que a organização criminosa tinha atuação estruturada, divisão de tarefas e uso de estabelecimentos comerciais de fachada (lava a jato, loja de emplacamento e revendedora de veículos e motocicletas).

Como o grupo agia

O principal articulador e líder operacional do grupo era responsável por encomendar veículos a serem furtados ou roubados, indicar modelos e locais para os delitos, coordenar os processos de adulteração de sinais identificadores junto a adulteradores e fornecedores de placas falsas e negociar diretamente com os receptadores finais.

Era o líder quem centralizava a logística de ocultação e transporte, inclusive para outras unidades da federação, além de atuar ativamente no comércio de armas de fogo e dispositivos eletrônicos destinados a burlar rastreadores veiculares.

Residente em Anápolis, um dos receptores recebia os veículos adulterados do líder do grupo, fornecia dados para clonagem de placas e negociava valores e condições de entrega, figurando como destinatário final e redistribuidor dos bens ilícitos. Ele também aparece vinculado a tratativas de aquisição de armamentos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um terceiro indivíduo teve participação direta em roubos, na subtração do Fiat Mobi, em março de 2024, além de negociar a entrega do veículo e solicitar armamentos e equipamentos de bloqueio de rastreadores para utilização nas ações criminosas.

A organização ainda contava com suporte logístico de um Lava-Jato, onde os veículos recém-subtraídos eram ocultados (“esfriados”) e preparados para a revenda com troca de placas, tudo com ciência da origem ilícita dos bens.

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Letícia Mouhamad e Darcianne Diogo
postado em 16/09/2025 14:49
x