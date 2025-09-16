Bolsonaro não tem previsão de alta, diz deputado

Bolsonaro em visita ao hospital para um procedimento médico no último domingo (14/9) - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O deputado Evair de Melo (Progressistas-ES) afirmou que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) não tem previsão de alta. Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star na tarde desta terça-feira (16/9) com crises de soluços e pressão baixa.

Melo afirmou que a equipe médica de São Paulo, responsável pela assistência a Bolsonaro, está em deslocamento para Brasília para acompanhar o quadro de saúde. “Ele está sendo estabilizado. Ainda é muito cedo para dizer. Depois da cirurgia em decorrência da facada que ele tomou, piorou muito. Presenciamos essa fadiga dele, apesar da força monstruosa que (ele) tem”, disse.

Leia também: Bolsonaro retorna ao hospital para exames após crise de soluço

Tudo indica que o ex-presidente, que cumpre pena em regime domiciliar, ficará um tempo “razoável” no hospital, informou o parlamentar. “Não é uma simples consulta. A partir de agora, as informações oficiais serão dadas por Michelle Bolsonaro ou por Flávio Bolsonaro", completou.