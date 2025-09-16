Polícia Civil faz ação em Ceilândia em apoio à protetora de animais ameaçada

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/PCDF) promoveu na tarde desta terça-feira (16/9) uma ação de apoio e conscientização na região de Ceilândia. A iniciativa ocorreu após denúncias de que uma protetora, responsável por cuidar de mais de 60 animais comunitários, teria sido ameaçada por pessoas contrárias à presença dos animais.

Diante dos fatos, equipes da DRCA, em conjunto com protetores independentes da região, adquiriram e entregaram casinhas de madeira para os animais, garantindo melhores condições de abrigo.

A ação tem como objetivo reforçar a proteção legal existente para os animais comunitários, ressaltando que destruir abrigos, recipientes de água e comida, ou ainda impedir a alimentação desses animais, constitui crime de maus-tratos, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda.