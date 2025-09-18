Influenciador digital é preso no DF acusado de extorquir autoridades

Um apresentador e influenciador digital do Distrito Federal está sendo investigado por suspeita de e extorsão, difamação e injúria contra autoridades públicas de Santa Luzia (MG). A prisão de Ronnie Peterson Gonçalves da Silva ocorreu nesta quinta-feira (18/9), no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília, onde o investigado mora há cerca de quatro anos.

O operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contou com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor). Segundo as investigações, conduzidas pela PCMG, o homem exigia R$ 100 mil de um prefeito, do vice-prefeito e de três secretários municipais de Santa Luzia. Em troca, prometia não divulgar conteúdos negativos em suas redes sociais, que somam cerca de 300 mil seguidores.

"Ele dizia que havia sido contratado por uma agência para publicar matérias sobre a gestão municipal, mas alegava que desejava não levar isso adiante, desde que fosse ressarcido”, afirmou o delegado Fábio Lucas Gabrich, titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil em Santa Luzia.

Como as vítimas não cederam às exigências, o investigado passou a publicar postagens difamatórias, ofensivas e de cunho pessoal, além de enviar mensagens de WhatsApp e realizar ligações ameaçadoras, de acordo com o delegado. “As publicações eram bem abrangentes e traziam acusações vazias, além de ofensas diretas à honra das vítimas, com palavras como ‘vagabundo’ e ‘canalha’”, explicou.



O delegado também destacou que o investigado já havia morado em Santa Luzia, onde chegou a trabalhar na região metropolitana de Belo Horizonte, e mantinha certa amizade com algumas das vítimas. Esse vínculo, segundo ele, contribuiu para a gravidade das acusações. “Ele conhecia pessoalmente as vítimas e nutria certa estima por elas. Essa relação foi usada como justificativa para tentar convencer de que não queria publicar os conteúdos, mas essa versão não se sustentou”, completou.

A PCMG também apura se o mesmo método foi utilizado pelo influenciador em outros municípios. O homem deve responder pelos crimes de extorsão, difamação e injúria, crimes que, devido ao modo como foram realizados. Como os delitos foram cometidos contra funcionários públicos, com uso de redes sociais e tendo uma das vítimas acima de 60 anos, as penas podem ser agravadas.

No Distrito Federal

Em maio deste ano, o apresentador também foi acusado de tentar extorquir o deputado distrital Daniel Donizet (MDB) — informação confirmada ao Correio pela assessoria do parlamentar. Segundo o boletim de ocorrência, em um encontro com o parlamentar, Ronnie disse ter sido procurado por uma agência para investigar e veicular pautas negativas contra Donizet, a Administração Regional do Gama e a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP).

O ponto em que a negociação se transforma em tentativa de extorsão está no momento em que o apresentador, segundo o depoimento, coloca que poderia deixar de publicar o material mediante um acordo, “caso os assessores entrassem em contato com ele até as 10h e o ajudassem”.

À época, o apresentador negou que tenha havido tentativa de extorsão, enquanto Donizet sustentou que houve de fato tentativa de tirar vantagem dele.

