Golpistas se passavam por facção para extorquir vítimas em app de namoro

Na manhã desta quarta-feira (7/8), um grupo criminoso especializado em extorsão foi alvo de 10 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, todos expedidos pela Vara Criminal do Distrito Federal. Segundo investigações, a organização usava sites e aplicativos de relacionamento para aplicar os golpes. Até o momento, foram identificadas mais de 30 vítimas no DF, cujo prejuízo financeiro é estimado em mais de R$ 100 mil.

Os mandados expedidos pela Operação Igarrassu e cumpridos pela Polícia Civil do DF (PCDF), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE), tiveram como alvos os investigados e os beneficiários diretos dos valores obtidos ilicitamente.

Segundo as apurações, integrantes da organização se passavam por mulheres, a fim de atrair e enganar as vítimas nos sites e aplicativos de relacionamentos. Após estabelecerem contato e obterem os números de telefone, os suspeitos davam início às extorsões, mediante ameaças, afirmando serem integrantes de uma facção criminosa atuante no DF.

Os golpistas alegavam que as vítimas haviam se envolvido com mulheres ligadas a membros da facção e, para evitar represálias violentas, exigiam o pagamento de valores elevados. A investigação indicou que os autores das extorsões atuavam em Pernambuco — alguns são internos do sistema prisional pernambucano. Uma servidora pública de Itapissuma (PE) também foi presa, após ser identificada como participante ativa na estrutura criminosa.

