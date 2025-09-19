Jardim Botânico terá interrupção no fornecimento de energia nesta sexta (19)

A distribuidora alertou ainda que podem ocorrer interrupções não programadas em outras áreas - (crédito: Divulgação/Neoenergia)

O fornecimento de energia será suspenso nesta sexta-feira (19) em parte do Jardim Botânico para a realização de serviços de manutenção e melhoria na rede elétrica. O desligamento está previsto para ocorrer entre 10h e 16h, afetando o Condomínio Belvedere Green e a Fazenda Taboquinha, na Chácara Dr. João.

Leia também: Fazenda alvo de processo por trabalho análogo à escravidão furtava energia

De acordo com a Neoenergia Brasília, a medida é necessária para garantir a segurança da população e dos trabalhadores que atuam na rede. A distribuidora alertou ainda que podem ocorrer interrupções não programadas em outras áreas. Nesses casos, os moradores devem registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O atendimento especializado para clientes com deficiência auditiva ou de fala está disponível pelo número 0800 701 0155, desde que seja utilizado aparelho adaptado.