Fazenda alvo de processo por trabalho análogo à escravidão furtava energia

Neoenergia e Polícia Civil fazem operação contra o furto de energia em fazenda processada por trabalho análogo à escravidão no DF - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Neoenergia, em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou nesta terça-feira (16/9) uma operação contra furto de energia em uma fazenda em São Sebastião. O local, conhecido como Fazenda Barra da Cachoeirinha, já havia sido processado em 2022 por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Durante a ação, dois medidores com sinais de adulteração foram apreendidos e encaminhados para perícia da PCDF. O valor referente à energia desviada será cobrado em processo administrativo. A operação contou com apoio da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Segundo a Neoenergia, a propriedade, que abriga uma granja, é reincidente nesse tipo de crime. Nos últimos dois anos, já havia sido autuada por desvio de eletricidade para reduzir custos de produção. As investigações apontaram consumo irregular acumulado de 230 MWh, o equivalente a mais de R$ 200 mil em energia não faturada. Esse volume seria suficiente para abastecer aproximadamente 1.500 residências por um mês.

A concessionária alerta que, além de configurar crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro — com pena de até oito anos de prisão —, o furto de energia oferece sérios riscos à segurança, podendo provocar sobrecargas, danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento.

A Neoenergia reforçou a importância da participação popular no combate à prática criminosa. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 116 ou presencialmente em uma das lojas de atendimento.

