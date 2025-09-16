Semob anuncia faixa exclusiva para ônibus entre São Sebastião e Jardim Botânico

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) anunciou a criação de uma faixa exclusiva para ônibus nas rodovias DF-463 e DF-001 (EPCT), no sentido de saída de São Sebastião. A medida deve beneficiar cerca de 75 mil passageiros que utilizam diariamente o transporte público nas regiões de São Sebastião, Jardim Mangueiral e Jardim Botânico. A faixa começa a funcionar nesta quinta-feira (18/9).
A faixa exclusiva terá aproximadamente 5,6 quilômetros de extensão, começando no cruzamento da DF-463 com a Rua da Quadra 2 Conjunto 11 de São Sebastião e seguindo até a rotatória próxima à Escola de Administração Fazendária (Esaf), na DF-001. O objetivo é reduzir os congestionamentos que provocam atrasos constantes nas viagens de ônibus.
Ao todo, 52 linhas de transporte coletivo serão contempladas, responsáveis por 774 viagens diárias realizadas por 227 ônibus. No horário de pico, a média é de 139 viagens por hora. Segundo a Semob, a expectativa é que os passageiros economizem até oito minutos no tempo de deslocamento.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A sinalização horizontal já está concluída, e quatro das 11 placas da sinalização vertical foram implantadas. A previsão é que toda a sinalização seja finalizada ainda na tarde desta terça-feira (16/9).
De acordo com a pasta, a iniciativa segue a Lei Nacional da Mobilidade e as diretrizes da política de mobilidade urbana, que prioriza o transporte público coletivo nas vias.