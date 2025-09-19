InícioCidades DF
Governador reinaugura praça Padre Roque, no Núcleo Bandeirante

Além da praça, Ibaneis também assinou ordem de serviço para fresagem e recapeamento na Avenida Contorno

Ibaneis e Celina reinauguram praça no Núcleo Bandeirante - (crédito: Mila Ferreira)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reinaugurou, na manhã desta sexta-feira (19/9), a Praça São Roque. O local foi reformado e ganhou piso polido no lugar das pedras portuguesas de antes. Além da reinauguração, o governador assinou ordem de serviço para fresagem e recapeamento da Avenida Contorno. 

Na oportunidade, Ibaneis lembrou que foi batizado na Paróquia São João Bosco, localizada na praça. “Nasci no Hospital de Base e fui batizado nessa igreja pelo padre Roque. Isso para mim é uma honra", disse o governador.

O chefe do Executivo lembrou, ainda, das obras feitas pelo seu governo para o Núcleo Bandeirante. "O Núcleo Bandeirante ficou muitos anos abandonado. Construímos uma belíssima feira, reformamos os prédios da cidade, arrumamos as ruas, estamos fazendo toda a revitalização da Avenida Central, vamos arrumar as calçadas, colocar iluminação de alto nível", afirmou Ibaneis.

O governador relatou que reuniu 30 empresários e levantou R$ 300 mil para reformar a igreja. "O recurso foi depositado na conta da igreja, que agora está linda e reformada. Na mesma data, me foi pedido que fizesse a praça", destacou.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 19/09/2025 17:23
