Governador reinaugura praça Padre Roque, no Núcleo Bandeirante

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reinaugurou, na manhã desta sexta-feira (19/9), a Praça São Roque. O local foi reformado e ganhou piso polido no lugar das pedras portuguesas de antes. Além da reinauguração, o governador assinou ordem de serviço para fresagem e recapeamento da Avenida Contorno.
Na oportunidade, Ibaneis lembrou que foi batizado na Paróquia São João Bosco, localizada na praça. “Nasci no Hospital de Base e fui batizado nessa igreja pelo padre Roque. Isso para mim é uma honra", disse o governador.
O chefe do Executivo lembrou, ainda, das obras feitas pelo seu governo para o Núcleo Bandeirante. "O Núcleo Bandeirante ficou muitos anos abandonado. Construímos uma belíssima feira, reformamos os prédios da cidade, arrumamos as ruas, estamos fazendo toda a revitalização da Avenida Central, vamos arrumar as calçadas, colocar iluminação de alto nível", afirmou Ibaneis.
O governador relatou que reuniu 30 empresários e levantou R$ 300 mil para reformar a igreja. "O recurso foi depositado na conta da igreja, que agora está linda e reformada. Na mesma data, me foi pedido que fizesse a praça", destacou.