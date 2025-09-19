Ibaneis e Celina marcam presença em convenção religiosa nesta sexta

Governador e vice-governadora participaram da Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), marcou presença, na manhã desta sexta-feira (19/9), na Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Distrito Federal e Entorno (Conemad-DF). Na ocasião, o chefe do Executivo destacou ações de governo que beneficiaram as igrejas.

“Com o Vai de Graça, política pública que permite às pessoas utilizarem transporte público gratuitamente aos domingos, as pessoas estão indo mais às igrejas”, destacou Ibaneis, seguido por uma salva de palmas.

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), que congrega na mesma assembleia onde aconteceu a agenda, também esteve presente. “Mesmo a cidade mais simples do país, que não tem nem mesmo agência dos Correios, tem uma assembleia de Deus. Essa é a igreja que está onde as pessoas mais precisam, que chega nas pessoas mais humildes".