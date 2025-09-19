Incêndio em clínica: secretário diz que unidade da chácara 470 está legalizada

O Correio esteve no local e constatou a continuidade das atividades - (crédito: Ed Alves/CB)

O Correio esteve na instituição Liberte-se, no Paranoá, e encontrou movimentação no local, apesar da decisão judicial que determinou o fechamento das unidades. Na manhã desta sexta-feira (19/9), funcionários circulavam pela área e realizavam atividades de manutenção nas dependências. Uminterno revelou que no local havia ao menos sete pessoas.

Um dos funcionários, identificado como secretário da unidade, informou que o representante legal não estava presente no local. Segundo ele, a unidade não está funcionando como clínica de recuperação e afirmou que o espaço estaria sendo utilizado apenas para serviços de manutenção, cuidados com animais e preservação da estrutura física. "A mesma estrutura que é cuidada e zelada por fora também é feita na parte interna", declarou.

O secretário acrescentou que a unidade possui licença para operar e está legalizada. Ele destacou também que, apesar do nome semelhante, cada uma das clínicas ligadas ao grupo tem administrações e infraestruturas diferentes.

Interdição

A Justiça do Distrito Federal determinou, no fim da última quarta-feira (17/9), o fechamento imediato da Comunidade Terapêutica Liberte-se, do Lago Oeste. Denúncias de cárcere privado e maus-tratos chegaram à polícia por meio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa (CDH/CLDF), que recebeu diversas denúncias sobre a instituição.

Investigadores da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) foram ao local e encaminharam 27 internos para prestar depoimento. Segundo o delegado Ricardo Viana, chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), parte dos relatos indicavam que os pacientes não tinham o livre-arbítrio de deixar o local, o que configura “internação involuntária fora dos parâmetros legais”.

Três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de cárcere privado. Eles foram liberados pela Justiça em audiência de custódia e terão que usar tornozeleira eletrônica por 90 dias.