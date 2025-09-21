InícioCidades DF
Brasília tem sol pela manhã e possibilidade de chuva à tarde e à noite

Domingo em Brasília tem manhã de sol, mas com previsão de chuva durante a tarde. A temperatura máxima será de 31 °C

28/08/2022. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Isto é Brasília. Por do sol visto no arco da Ponte JK em Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O domingo em Brasília será marcado por mudanças no clima. A manhã começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade deve aumentar ao longo do dia, trazendo pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite.

As temperaturas variam entre mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. A umidade relativa do ar deve oscilar de 76% nas primeiras horas do dia a 37% nos períodos mais secos. O vento sopra do norte a 16 km/h. Já os índices de radiação ultravioleta permanecem em nível extremo, exigindo atenção redobrada para a exposição ao sol.

O nascer do sol será às 6h03, e o pôr do sol está previsto para as 18h07. A probabilidade de chuva é de 40%, com acumulado estimado em 6 mm.

 

postado em 21/09/2025 10:53
