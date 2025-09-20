Com planos de alternar entre Goiânia e São Paulo, Virginia Fonseca busca uma residência em Alphaville. A influenciadora, porém, "não pretende vender a mansão onde mora com os filhos e a mãe".
A assessoria de Virginia desmentiu os rumores de venda divulgados em redes sociais. A empresária, inclusive, "planeja ampliar o imóvel com novos quartos e áreas de lazer".
A luxuosa mansão de Alphaville
A casa, construída por Virginia e Zé Felipe, foi finalizada em julho passado. Com a separação, "o sertanejo saiu e deixou o imóvel para a ex-mulher e os filhos".
Com 7.000 metros quadrados, "o espaço tem elevador, cinema, estúdio, SPA e sistema automatizado com reconhecimento facial". A mansão é comparada a um shopping center pelos fãs, "que acompanharam cada etapa da obra durante três anos".
O post Virginia nega venda de ‘mansão shopping’ e diz que pretende aumentá-la foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Os 7 lugares mais inusitados que os famosos já fizeram sexo
- Diversão e Arte Festival de Cinema: vencedores são premiados em cerimônia no Cine Brasília
- Diversão e Arte Faustão leva filha ao altar em primeira aparição pública após transplantes
- Diversão e Arte Katy Perry apresenta sucessos para público de 30 mil pessoas no Mané Garrincha
- Diversão e Arte Último dia de Mostra Competitiva Nacional traz única produção do Distrito Federal
- Diversão e Arte Documentário contará a história de Trancoso como patrimônio histórico
- Diversão e Arte Katy Perry se apresenta pela 1ª vez em Brasília; confira expectativa dos fãs