UnB fica sem energia por sete horas nesta segunda (22/9)

A Universidade de Brasília se manteve entre a 701º e a 800º posição do ranking - (crédito: Divulgação/Secom/UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) ficou sem energia elétrica por sete horas nesta segunda-feira (22/9). O apagão começou às 4h e persistiu até 11h. A Neoenergia está apurando as causas da queda de energia. Segundo relatos recebidos pelo Correio, algumas aulas precisaram ser interrompidas por conta do ocorrido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a UnB, computadores e estufas permaneceram funcionando graças a geradores, que preveniram possíveis prejuízos em pesquisas.

"O fornecimento de energia na UnB já foi totalmente restabelecido. As causas estão sendo apuradas. Nossas equipes atuaram prontamente desde o primeiro chamado para resolver a situação o mais rápido possível", disse comunicado da Neoenergia.