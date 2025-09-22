Morre torcedor vascaíno esfaqueado por flamenguistas em ônibus do DF

Torcedor morreu após ser agredido e espancado após jogo do Vasco e Flamengo - (crédito: Reprodução/Redes sociais/Eumar Vaz)

Morreu o torcedor do Vasco agredido e esfaqueado por mais de 10 torcedores do Flamengo em um ônibus na noite desse domingo (21/9), em Samambaia Sul. Eumar Vaz, 34 anos, conhecido como Dark, foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos. Vídeos obtidos pelo Correio mostram o ônibus com manchas de sangue.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima vestia uma camisa do Vasco, quando entrou em um ônibus, na Quadra 120. No coletivo, estavam mais de 10 torcedores do time rival, que teriam obrigado o rapaz a tirar a blusa. Com a negativa, o bando agrediu e desferiu uma facada. O ato violento ocorreu logo após a partida entre Vasco e Flamengo, que encerrou com empate por 1 x 1 entre os dois times.

A notícia do falecimento foi divulgada pela página Força Jovem do Vasco, torcida organizada da capital, da qual Eumar fazia parte. "A covardia que vocês fizeram ultrapassa todos os limites de ideologia de torcida!! Um mlk (moleque) novo cheio de sonhos, com filho pequeno para criar, teve sua jornada interrompida por uma judaria sem explicação", diz o clube em postagem publicada no Instagram.

A torcida ressaltou não compactuar com qualquer tipo de violência e se referiu aos agressores como "criminosos disfarçados de torcedores". Colegas comentaram a postagem, chamando o ato de "selvageria" e "covardia". Os autores do homicídio seguem foragidos.