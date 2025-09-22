DF está sob alerta amarelo para tempestades e pode ter queda de granizo

Bom dia, Brasília! Dia deve ser de chuva e tempo fechado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (22/9), o tempo virou no Distrito Federal, meus amigos. Se na semana passada estavam todos sofrendo com a baixa umidade, neste início de primavera — que começa às 15h19 de hoje — a previsão é de bastante chuva, com a possibilidade, veja só, de queda de granizo, rajadas de vento, raios e trovoadas.

Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o DF em alerta amarelo para tempestades, indicando perigo potencial diante das chuvas. As temperaturas mínimas também devem abaixar gradativamente ao longo da semana, variando entre 17º C e 21º C. Isso se deve a uma frente fria que tem empurrado nebulosidade do Sul para o Centro-Oeste. Mas não se iluda, pois o friozinho foi embora.

Nesta madrugada, o DF registrou mínima de 19 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima prevista é de 30º C. No Plano Piloto, os termômetros variam de 21º C a 31º C; a umidade, de 30% a 85%. Bom início de semana!

