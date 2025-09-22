InícioCidades DF
previsão do tempo

DF está sob alerta amarelo para tempestades e pode ter queda de granizo

A previsão é de bastante chuva, com a possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento, raios e trovoadas

Bom dia, Brasília! Dia deve ser de chuva e tempo fechado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Bom dia, Brasília! Dia deve ser de chuva e tempo fechado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (22/9), o tempo virou no Distrito Federal, meus amigos. Se na semana passada estavam todos sofrendo com a baixa umidade, neste início de primavera — que começa às 15h19 de hoje — a previsão é de bastante chuva, com a possibilidade, veja só, de queda de granizo, rajadas de vento, raios e trovoadas.

Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o DF em alerta amarelo para tempestades, indicando perigo potencial diante das chuvas. As temperaturas mínimas também devem abaixar gradativamente ao longo da semana, variando entre 17º C e 21º C. Isso se deve a uma frente fria que tem empurrado nebulosidade do Sul para o Centro-Oeste. Mas não se iluda, pois o friozinho foi embora. 

Nesta madrugada, o DF registrou mínima de 19 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima prevista é de 30º C. No Plano Piloto, os termômetros variam de 21º C a 31º C; a umidade, de 30% a 85%. Bom início de semana!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Letícia Mouhamad e Adriana Bernardes
postado em 22/09/2025 10:52
x