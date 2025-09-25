InícioCidades DF
Homicídio

Casado e pai de dois filhos: quem é o dono de bar executado a tiros no DF

O homem era proprietário do Bar em Bar, localizado próximo à Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte, e foi moto dentro do próprio estabelecimento

Carlos deixa a mulher e dois filhos - (crédito: Redes sociais)
O empresário assassinado dentro do próprio estabelecimento, no começo da tarde desta quinta-feira (25/9), era Carlos Augusto Medeiros, proprietário do Bar em Bar, localizado próximo à Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte.

O crime ocorreu em plena luz do dia e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o empresário sentado em uma das cadeiras na área externa do bar. Não há clientes. Do outro lado da pista, a câmera conseguiu flagrar o autor chegando e estacionando a moto. Ainda com o capacete, ele desce da motocicleta, vai em direção a Carlos e efetua os disparos. A vítima ainda consegue correr para dentro do bar.

Segundo familiares, Carlos era dono de uma concessionária, vendida há cerca de dois anos para comprar a distribuidora de bebidas. Parentes defendem que a vítima não tinha inimigos ou guerra com alguém. Carlos deixa a esposa e dois filhos.

O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).

Por Darcianne Diogo
postado em 25/09/2025 20:45
