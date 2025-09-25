Morre homem baleado nove vezes em invasão próxima à UnB; saiba quem era

Jardell foi morto com nove tiros - (crédito: Material cedido ao Correio)

Morreu, na tarde desta quinta-feira (25/9), Jardell Alves Barnabé, 38 anos, alvo dos disparos efetuados nesta manhã na região conhecida como invasão da Chacrinha, na Asa Norte, próximo à Universidade de Brasília (UnB). Outras duas pessoas foram baleadas: a mulher dele, de 36 anos, que foi alvejada no antebraço; e um morador da área, baleado no tornozelo.

O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã. Jardell seria o alvo dos criminosos, segundo as investigações preliminares. Ele levou nove tiros e foi socorrido com vida ao hospital. Passou por cirurgia, mas não resisitu.

Segundo a polícia, Jardell e a mulher saíram de Brasilinha, em Planaltina (GO), para buscar materiais recicláveis na invasão da Asa Norte, onde foram surpreendidos pelos suspeitos, que estavam em um carro. Jardell havia ganhado liberdade provisória e saído há pouco tempo da cadeia.

A dinâmica do crime está em investigação pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).