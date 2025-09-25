InícioCidades DF
Homicídio

Câmera mostra execução de dono de bar próximo à Praça do Bicalho; veja

A vítima, identificada como Carlinhos, era proprietária do Bar em Bar, localizado em Taguatinga Norte. Polícia Civil investiga o caso

Câmera flagrou execução em plena luz do dia - (crédito: Material cedido ao Correio)
Câmera flagrou execução em plena luz do dia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Câmeras do circuito interno de segurança gravaram a execução contra o dono de um bar, em Taguatinga Norte. O crime ocorreu em plena luz do dia, no começo da tarde desta quinta-feira (25/9) (veja abaixo).

 

A vítima, identificada como Carlinhos, era proprietária do Bar em Bar, próximo à Praça do Bicalho. As imagens mostram o empresário sentado em uma das cadeiras na área externa do estabelecimento. Não há clientes.

Do outro lado da pista, a câmera conseguiu flagrar o autor chegando e estacionando a moto. Ainda com o capacete, ele desce da motocicleta, vai em direção a Carlinhos e efetua os disparos. A vítima ainda consegue correr para dentro do bar. 

Carlinhos foi socorrido com vida e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/09/2025 18:01 / atualizado em 25/09/2025 18:04
x