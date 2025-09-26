"Vivia para cuidar da família", diz esposa de dono de bar executado a tiros

A família do empresário Carlos Augusto Medeiros clama por justiça e busca explicações para a motivação de tamanha crueldade. Carlos foi assassinado dentro do bar que gerenciava, no começo da tarde dessa quinta-feira (25/9), próximo à Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte.

Em entrevista ao Correio, a mulher dele, Gabriela Figueredo, 36, afirmou que o marido não tinha rixas com ninguém, tampouco era envolvido no mundo da agiotagem. "Meu marido estava sentado tomando uma água. Tinha acabado de tomar água. Não tinha briga, tráfico, não pegava e nem emprestava dinheiro. Ele tinha três filhas pequenas, duas delas autistas. Vivia apenas para cuidar da família", desabafa a comerciante.

Segundo a esposa, além dos cuidados com a filha, Carlos era o responsável por prestar assistência à mãe doente. "Só queremos justiça e saber o porque esse motoqueiro fez isso com ele. Ele precisa de punição."

O crime

O homicídio ocorreu em plena luz do dia e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o empresário sentado em uma das cadeiras na área externa do bar. Não há clientes. Do outro lado da pista, a câmera conseguiu flagrar o autor chegando e estacionando a moto. Ainda com o capacete, ele desce da motocicleta, vai em direção a Carlos e efetua os disparos. A vítima ainda conseguiu correr para dentro do bar.

O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), que apura a motivação e autoria.