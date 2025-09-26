Pai e filha são baleados em tentativa de assalto no Gama; veja vídeo

Dupla estava armada e fugiu a pé - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma tentativa de assalto deixou pai e filha baleados na tarde desta sexta-feira (26/9), na quadra 27 do Gama Oeste. Câmera de segurança registrou a ação dos dois criminosos.

As imagens mostram a filha entrando em um carro estacionado em frente à casa, quando os criminosos se aproximam e anunciam o assalto. O pai dela chega com um cabo de vassoura nas mãos.

Neste momento, um dos suspeitos atira e atinge pai e filha. Segundo informações preliminares, a mulher levou um tiro no abdômen e o homem na cabeça.

A informação é de que a dupla fugiu sentido Vila Roriz. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. O quadro de saúde das vítimas não foi divulgado até a última atualização dessa reportagem.