Câncer de mama: oncologista destaca importância do aconselhamento genético

Para a oncologista Andreza Souto, o Outubro Rosa é fundamental para a prevenção e o tratamento de câncer de mama, entretanto, ressalta que a conscientização deve ser ao longo do anoo. Durante a terceira edição do CB. Debate Câncer de Mama: Uma rede de cuidados, a specialista comentou sobre as causas genéticas do câncer de mama.

"As mulheres não podem esquecer que existe todo o restante do ano para também se proteger. O Outubro Rosa é um momento para trazer informação adequada", afirmou.

A médica também destacou uma nova medida, tomada pelo ministério da Saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibiliza mamografias para mulheres a partir dos 40 anos. "Foi uma conquista muito importante. Temos uma parcela de 17% das pacientes de câncer que são jovens. Temos que celebrar esse ganho da luta de sociedades, tanto as sociedades civis como as sociedades médicas", afirmou.

Andreza Souto também atua na área de oncogenética, responsável pelo estudo das causas genéticas da doença. Ela disse que, mesmo que a família não tenha histórico de câncer de mama, colo de útero ou ovários, exames também são fundamentais. "É aconselhado fazer um aconselhamento genético. Às vezes, apenas os homens da família apresentam quadros de câncer, mas isso pode indicar uma mutação genética na família", acrescentou.

Para ampliar esse debate essencial, o Correio Braziliense realiza a 3ª edição do evento "Câncer de mama: uma rede de cuidados", um encontro que propõe reflexões e soluções sobre a importância de um sistema de saúde articulado, inclusivo e humanizado.