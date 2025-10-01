Falta de acesso a exames é o maior desafio para o diagnóstico do câncer de mama

O principal desafio para o diagnóstico precoce do câncer de mama ainda é a dificuldade de acesso aos exames e a especialistas, destacou a oncologista clínica Jana Pacífico, nesta quarta-feira (1º/10), na abertura da terceira edição do CB Debate — Câncer de Mama: uma rede de cuidados. O evento ocorre no auditório do Correio Braziliense e marca a abertura oficial da programação do Outubro Rosa no jornal. Jana Pacífico é coordenadora da Oncologia do Hospital de Brasília e integra o segundo painel do encontro.

“Para termos a confirmação da doença, precisamos realizar a mamografia, a biópsia e a consulta médica. A dificuldade em conseguir esses serviços, especialmente em algumas regiões, acaba atrasando o início do tratamento”, afirmou.

A especialista compartilhou recomendações voltadas à prevenção. Segundo Jana, manter hábitos saudáveis é um passo fundamental para reduzir os riscos do câncer de mama. “Diminuir o tabagismo, praticar atividade física regular, ter uma alimentação balanceada, evitar ultraprocessados e manter o peso adequado são medidas importantes”, destacou.

Ela lembrou que a atenção a sinais de alerta pode salvar vidas: “A percepção de um nódulo na mama ou a saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo são sintomas que exigem avaliação imediata com o especialista”.

O Outubro Rosa, além de simbolizar a luta contra o câncer de mama, reforça a necessidade de mobilização social e de políticas públicas efetivas. Ao reunir especialistas e promover o diálogo aberto com a sociedade, o CB Debate busca ampliar a conscientização e oferecer caminhos para que mais mulheres tenham acesso a cuidados de qualidade e possam enfrentar a doença com informação, suporte e dignidade.

* Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho