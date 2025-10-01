"Informações erradas dificultam combate ao câncer de mama", avalia mastologista

A mastologista Nadya Guimarães afirma que autoconhecimento e informação de qualidade têm papel fundamental para o enfrentamento da doença - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A mastologista Nadya Guimarães, do Hospital Anchieta, espera que o CB. Debate Câncer de Mama — uma rede de cuidados, promovido pelo Correio Braziliense na tarde desta quarta-feira (1º/10), informe cada vez mais pessoas sobre o tema. "É fundamental compreender o papel do diagnóstico precoce", afirmou, pouco antes do começo do evento.

A especialista destacou que um dos maiores tabus no tratamento e diagnóstico do câncer de mama é a divulgação de informações erradas. "Muitas mulheres ficam aflitas de fazer a mamografia porque acham que isso faz o câncer acontecer. Esse é o melhor exame para o rastreio da doença", explicou.

Nadya acrescenta que o autotoque também é fundamental para um diagnóstico precoce. "É importante que as mulheres apalpem os seios, as axilas para identificar uma protuberância. Caso encontrem algum caroço ou percebam inchaços, ou desabamento da mama, é importante procurar atendimento médico", finalizou.

Debate

O Outubro Rosa é mais do que um símbolo: é um chamado à ação. O movimento promove a conscientização sobre o câncer de mama, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no cuidado integral com a saúde da mulher.

No Brasil, o caminho entre diagnóstico e tratamento ainda apresenta desafios, como a demora na detecção da doença, o difícil acesso a serviços de saúde e a falta de apoio emocional às pacientes — especialmente em regiões mais vulneráveis.

Para ampliar essa discussão essencial, o Correio Braziliense realiza a 3ª edição do evento “Câncer de mama: uma rede de cuidados”, um encontro que busca reflexões e soluções para fortalecer um sistema de saúde mais articulado, inclusivo e humanizado.