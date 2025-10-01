InícioCidades DF
Obituário

Obituário: 49 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 1º de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (1º/10):

Campo da Esperança

  • Antônio Jorge Valejo de Araújo Lima, 77 anos
  • Erickson Pereira Dias, 69 anos
  • Gabriel Domingues Madureira, 75 anos
  • José Eurico Damasceno, 90 anos
  • José Reinaldo Alves Borges, 72 anos
  • Leonardo Alquimim Santos, 36 anos
  • Manoel José Pociano, 90 anos
  • Maria Aurea Nunes de Souza, 75 anos
  • Maria Egídia Gonçalves Lima, 80 anos
  • Maria Lucrécia dos Reis, 87 anos
  • Cora Cecília Cassebiro Cordeiro, menos de 1 ano
  • Rosana de Oliveira Alves, 62 anos
  • Sebastião Guimarães Filho, 75 anos
  • Vinício Pereira da Costa, 25 anos

Taguatinga

  • Alvina Francisca Neres de Sousa, 88 anos
  • Eduardo Saraiva Cabral, 45 anos
  • Felipe de Souza Silva, 12 anos
  • Francisco Alves de Souza, 72 anos
  • Gilberto Rolemberg Figueiredo, 10 anos
  • Leandro Arcângelo da Silva, 37 anos
  • Luzia Marques Pires da Silva, 66 anos
  • Maura Martins Bezerra, 73 anos
  • Maria Keila Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano

Gama

  • Clemildo Paulo Bezerra, 66 anos
  • José Tavares Vieira, 81 anos
  • Luc Arthur de Mers, 65 anos
  • Maitê Sophia Duarte da Silva, 1 ano
  • Manoel Caetano do Nascimento, 92 anos

Planaltina

  • Alírio Pereira de Melo, 69 anos
  • Raimundo Rosalino dos Santos, 85 anos
  • Sebastiana dos Santos Silva, 90 anos
  • Terezinha Martins Ribeiro, 82 anos

Brazlândia

  • Emanuel Messias Amorim Coelho, 39 anos
  • Vilma Rodrigues de Oliveira, 59 anos

Sobradinho

  • André Luís Mendes Gonçalves, 46 anos
  • Geocely Tatiane de Almeida Veras, 41 anos

Jardim Metropolitano

  • Helena Pereira Rodrigues, 69 anos
  • Maria Annunciada Lopes de Souza, 87 anos (cremação)
  • Valdir de Sousa Cardoso, 66 anos (cremação)

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/10/2025 18:38
x