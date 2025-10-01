Obituário: 49 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (1º/10):
Campo da Esperança
- Antônio Jorge Valejo de Araújo Lima, 77 anos
- Erickson Pereira Dias, 69 anos
- Gabriel Domingues Madureira, 75 anos
- José Eurico Damasceno, 90 anos
- José Reinaldo Alves Borges, 72 anos
- Leonardo Alquimim Santos, 36 anos
- Manoel José Pociano, 90 anos
- Maria Aurea Nunes de Souza, 75 anos
- Maria Egídia Gonçalves Lima, 80 anos
- Maria Lucrécia dos Reis, 87 anos
- Cora Cecília Cassebiro Cordeiro, menos de 1 ano
- Rosana de Oliveira Alves, 62 anos
- Sebastião Guimarães Filho, 75 anos
- Vinício Pereira da Costa, 25 anos
Taguatinga
- Alvina Francisca Neres de Sousa, 88 anos
- Eduardo Saraiva Cabral, 45 anos
- Felipe de Souza Silva, 12 anos
- Francisco Alves de Souza, 72 anos
- Gilberto Rolemberg Figueiredo, 10 anos
- Leandro Arcângelo da Silva, 37 anos
- Luzia Marques Pires da Silva, 66 anos
- Maura Martins Bezerra, 73 anos
- Maria Keila Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano
Gama
- Clemildo Paulo Bezerra, 66 anos
- José Tavares Vieira, 81 anos
- Luc Arthur de Mers, 65 anos
- Maitê Sophia Duarte da Silva, 1 ano
- Manoel Caetano do Nascimento, 92 anos
Planaltina
- Alírio Pereira de Melo, 69 anos
- Raimundo Rosalino dos Santos, 85 anos
- Sebastiana dos Santos Silva, 90 anos
- Terezinha Martins Ribeiro, 82 anos
Brazlândia
- Emanuel Messias Amorim Coelho, 39 anos
- Vilma Rodrigues de Oliveira, 59 anos
Sobradinho
- André Luís Mendes Gonçalves, 46 anos
- Geocely Tatiane de Almeida Veras, 41 anos
Jardim Metropolitano
- Helena Pereira Rodrigues, 69 anos
- Maria Annunciada Lopes de Souza, 87 anos (cremação)
- Valdir de Sousa Cardoso, 66 anos (cremação)
postado em 01/10/2025 18:38