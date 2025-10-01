Novo PAC prevê R$ 14 bilhões em investimentos para o DF e região

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou, nesta quarta-feira (1º/10), na Câmara Legislativa (CLDF), os valores previstos para o Novo PAC no Distrito Federal - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresenta, nesta quarta-feira (1º/10), na Câmara Legislativa (CLDF), os valores previstos para o Novo PAC no Distrito Federal. Segundo ele, o DF receberá R$ 6,4 bilhões em obras e projetos dentro de seus limites territoriais, enquanto o total de investimentos que impactam a região, incluindo empreendimentos de caráter regional, chega a R$ 14 bilhões.

“Esse valor de R$ 6,4 bilhões é exclusivo do DF. Já os investimentos que ultrapassam fronteiras, como ferrovias e linhas de transmissão, também beneficiam o Distrito Federal, mas entram na categoria regional”, explicou.

Durante a apresentação na CLDF, Rui Costa destacou que o Novo PAC prevê a conclusão de R$ 4,3 bilhões em obras até 2026 no Distrito Federal. Ele ressaltou que parte dos projetos exige prazos mais longos, que ultrapassam mandatos presidenciais.

“Uma ferrovia, uma grande barragem ou um metrô dificilmente ficam prontos em quatro anos. Mas, ainda assim, precisam ser feitos, porque são investimentos estruturantes para o crescimento do país”, disse. Até abril de 2025, segundo o ministro, 53% dos empreendimentos previstos estavam em execução, com 98 obras em andamento.

O ministro também enfatizou os resultados do programa Minha Casa, Minha Vida, que integra o Novo PAC. No Distrito Federal, estão previstas 14 mil novas unidades habitacionais. Rui Costa lembrou que a meta nacional definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva era de 2 milhões de moradias até o fim do mandato, mas o programa superou 1,7 milhão de entregas e deve chegar a 3 milhões contratadas até 2026, número 50% superior ao previsto inicialmente. “Isso mostra que estamos conseguindo ampliar o acesso à moradia e garantir um direito essencial à população”, afirmou.

