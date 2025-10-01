Apoio familiar é fundamental no enfrentamento ao câncer de mama

Nadya Guimarães, do Hospital Anchieta, destacou que o acesso à informação de qualidade é fundamental para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Durante a 3ª edição do CB. Debate – Câncer de mama: uma rede de cuidados, promovido pelo Correio Braziliense, nesta quarta-feira (1º/10), a mastologista Nadya Guimarães, do Hospital Anchieta, destacou que o acesso a informação de qualidade é fundamental para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença.

Nadya destacou os principais métodos de prevenção da doença, como a adoção de hábitos de vida saudáveis. “Isso é fundamental para a prevenção e diminui os riscos. Uma alimentação com mais frutas, legumes e a prática regular de exercícios possuem um papel fundamental”, afirmou.

Outro ponto de alerta foi a desinformação que ainda cerca a mamografia. “Muitas mulheres acreditam que o exame pode causar câncer, mas isso não é verdade. A mamografia é o principal meio de rastreamento, capaz de detectar lesões até cinco anos antes de serem palpáveis. Ou seja, é muito importante e o único que pode identificar de forma tão precoce”, explicou.

Além dos exames, Nadya enfatizou a importância do autoconhecimento. “É essencial que as mulheres observem seus corpos, apalpem as mamas e as axilas, verifiquem alterações, como caroços,

inchaços, retrações de pele ou secreções espontâneas. Qualquer alteração deve ser avaliada por um médico”, orientou.

Para a mastologista, o enfrentamento ao câncer de mama vai além do tratamento médico. Ela destacou a relevância do apoio psicológico, da espiritualidade e da rede de familiares e amigos no processo de recuperação. “Ninguém vence sozinho. É um trabalho conjunto entre profissionais de saúde, pacientes e a rede de apoio”, afirmou.

A médica ressaltou que a união familiar é fundamental para um bom enfrentamento da doença. “Quando o paciente recebe o diagnóstico, é como se a mente dele se tornasse vazia. Sem outra pessoa para entender o que foi dito ali, ele facilmente se perde”, comentou.

O CB Debate reuniu especialistas e profissionais da saúde para discutir estratégias de prevenção, rastreamento e cuidado humanizado, reforçando a importância de uma rede articulada para salvar vidas.